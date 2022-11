Elkészült II. Erzsébet királynő első szobra

III. Károly király és hitvese, Kamilla az észak-angliai Yorkba látogatott abból az alkalomból, hogy elkészült az uralkodó néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő szobra, írja az MTI.

Ez az első szobor, amely halála után készült a két hónapja elhunyt királynőről.

This close-up image of the statue of Queen Elizabeth II at York Minster unveiled by her son, King Charles III today, show's the skill of stonemason Richard Bossons.@York_Minster @RoyalFamily @york_college#York #KingCharlesIII

Read more: https://t.co/du1O0BEGw0 pic.twitter.com/mPa782yH5R

— The Press (@yorkpress) November 9, 2022