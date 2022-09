Az orosz média szerint érvényesek az ukrajnai „népszavazások”

Kedden érnek véget az ukrajnai orosz „népszavazások”, melyen az Oroszországhoz való csatlakozásáról döntenek. Az eredményekre hivatkozva Ukrajna területének 15 százalékát annektálhatja Moszkva a keleti Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja régiókban. A pénteken kezdődő szavazást a nyugati hatalmak látszat-népszavazásnak minősítették, melynek nem ismerik el az eredményeit.

Az orosz média egy nappal a szavazás befejezése előtt bejelentette, hogy a népszavazások mind a négy megszállt ukrajnai területen érvényesek, ugyanis a részvételi arány már meghaladta az 50 százalékot.

A legutóbb részeredményeket az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ hétfőn közölte: a választási részvétel Donyeckben 86,89 százalék, Luhanszkban 83,61 százalék, Herszonban a 63,58 százalék, és Zaporizzsjában 66,43 százalék volt.

Az Institute for the Study of War nevű agytröszt szerint a részvételi arány még egy szabad és tisztességes népszavazáson is szinte biztosan sokkal alacsonyabb lenne. Az ukránok még békeidőben sem mennek el szavazni olyan magas arányban, mint amiről az orosz megszállók beszámolnak: például a 2019-es ukrán elnökválasztás első fordulójában mindössze 62,8 százalékos volt a részvételi arány.

(Guardian)