Kagylófarm menti meg a frontkatonák lelkét

Irtózatosan nehéz a frontvonalban harcolni, az ukrán és orosz katonák is nap mint nap megtapasztalhatják ezt. Olykor ki kell kapcsolni, és Dél-Ukrajnában erre egy meglepő helyet találtak a katonák: egy kagylófarmot – riportozta meg a New York Times. Cirka 80 kilométerre a herszoni fronttól található a Tilihul-lagúna, egy, a szárazföldbe mélyen benyúló öblözet, ami a tengerparttal ellentétben nincs elaknásítva, nem áll konstans támadás alatt.

Egy üzletember, Andrej Pigulevszkij pár éve kagylótenyésztéssel kezdett itt kísérletezni, a beinduló bizniszre egy kávézót is rányitott. A folyamatosan rakétázott-bombázott ukrajnai városokból sokan ruccannak ki ide, egy katona szerint olyan háborús időkben kijönni ide kagylót enni és borozni, mint valamiféle európai dolog. A Szkítia Kagylói nevű helyen aztán lehet enni, ha az ember katona: a Herszon felé való orosz offenzíva után Pigulevszkij rögtön újranyitotta üzletét dacára a nagy anyagi veszteségnek, és hálából minden katona degeszre kagylózhatja magát.

A NY Times szerint az ukránok nemcsak azzal lepték meg a világot, hogy megállították a világ egyik legerősebb hadseregét, hanem hogy igyekeztek a háborús körülmények közt is normálisan továbbélni. Persze itt, a lagúnaparton sem egyszerű, a strandolók gyakran látják a fejük felett elhúzni az orosz rakétákat, dolgozni az ukrán légvédelmet (egy drón le is zuhant már a közelben). Pigulevszkijt eleinte meg is akarták győzni a hatóságok, hogy még ne nyisson újra, de ő győzte meg őket: kell a polgároknak egy békés oázis, ahol kikapcsolhatnak. Sőt, Odessza közelében már meg is nyitotta második hasonló helyét, az Oysterville-t, azaz Kagylófalvát. Egyféle kagylót kapni nála, a japán eredetű Crassostrea gigast tenyészti (francia a forrása), de elkezdett csigákkal és kecskékkel is foglalkozni.

A Times ottjártakor, egy augusztusi hétvégén tömve volt a Szkítia Kagylói, izmos férfiak és bikinis nők élvezték a napot, kagylót szopogattak és odesszai pezsgőt szürcsögtek. A lap szerint a kagyló nem ismeretlen erre, már Hérodotosz, a görög történetíró is írt a pazar szkítiai kagylóról. Azóta többször lenullázódott a kagylóipar, földrengés és parazita is nekiment a kagylóknak.