Az ukránok pipák az Amnestyre

Eléggé sikerült felpaprikázni Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadót, de ezúttal nem valamely orosz kötődésű személynek/szervezetnek, hanem egy nyugati NGO-nak. Az Amnesty International jogvédő szervezet ugyanis hitelt ad azoknak az értesüléseknek, miszerint az ukrán fegyveres erők olykor olyan kórházakban és iskolákban rendezik be a bázisaikat, ahonnan még nem evakuálták a civileket, ráadásul innen tüzelnek is az ellenségre. Nyilván ekkor történhetnek olyan esetek, hogy az orosz ellenség visszalő, Ukrajna pedig bemutathatja, hogy civil infrastruktúrát támadnak az orosz erők.

Podoljak minderre úgy reagált, hogy Moszkva próbálja hitelteleníteni az ukrán haderőt a nyugati társadalmak szemében, hogy megszakítsa a fegyverutánpótlást. „Szégyen, hogy egy Amnestyhez hasonló szervezet részt vesz ebben a dezinformációs és propagandakampányban” – fogalmazott.

Advisor to the Head of Office of the President of Ukraine Mykhailo Podolyak commented on Amnesty International's statement that the AFU placed their military bases in hospitals and schools, and fired at the enemy from settlements from which civilians had not yet been evacuated. https://t.co/tn20ksWZAU

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2022