Medvegyev a Szovjetunió újraegyesítéséről posztolt

A fehérorosz Nexta szerint Dmitrij Anatoljevics Medvegyev volt orosz elnök a nap folyamán közzétett egy posztot, melyben többek közt arról írt, Kazahsztán és Georgia mesterséges államok.

A poszt később eltűnt az oldaláról, a politikus szerint meghekkelték.

Dmitry #Medvedev published a post in which he calls #Kazakhstan and #Georgia “artificial states” and says that “all the peoples inhabiting the once great and mighty #USSR, will once again live together in friendship”.

Medvedev later claimed that his account had been hacked. pic.twitter.com/TgR2l4iG2E

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022