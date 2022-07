Lukasenka szerint, ha Oroszország nem támadja meg Ukrajnát, akkor a NATO már rég csapást mért volna Oroszországra

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök szerint véget kell vetni a háborúnak, hogy elkerüljük a „nukleáris háború szakadékát”, továbbá ragaszkodott hozzá, hogy Ukrajna fogadja el Oroszország követeléseit.

– nyilatkozta a fehérorosz államfő az AFP-nek.

Belarus strongman Alexander Lukashenko, Putin’s biggest ally in the war against Ukraine tells @AFP Russia, Ukraine and the West must agree to halt the conflict to avoid the "abyss of nuclear war".

"We must stop, reach an agreement, end this mess"https://t.co/mXODn2oVFW pic.twitter.com/9bJh9SsT3h

— AFP News Agency (@AFP) July 22, 2022