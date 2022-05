Ilyen borús háborús jóslatot rég hallottak az orosz tévézők

Ritka eset történt az orosz állami tévében a BBC News szerint: nem diadalmenetként írták le a háborút (amit annak sem lehet jogilag nevezni, börtön jár az ilyen elszólásért) az adásban. A 60 Perc című politikai, és persze minden téren Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogató talkshow egyik vendége, Mihail Hodarenok katonai elemző és nyugalmazott ezredes arról beszélt, hogy

Szerinte ugyanis egyre több nyugati fegyvert kap Ukrajna, amivel „az ukrán hadsereg egymillió embert is fel tud fegyverezni”. Elmondta, tény, hogy az ukrán katonák a szülőföldjüket védik, ezért csak az ideákban nagyon hívő, magas morálú katonák tudnak szembeszállni velük. Szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy Oroszország ellen van most a világ, „teljes politikai elszigeteltségben vagyunk”, még ha nem is akarják ezt sokan beismerni. Hozzátette realistán:

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk

