Blinken még több segítséget ígért Ukrajnának

A NATO-tagállamok külügyminisztereinek berlini találkozójára érkezett Antony Blinken megbeszéléseket folytatott Dmitro Kulebával, Ukrajna külügyminiszterével. Az ukrán politikus Twitter-bejegyzésében arról számolt be, hogy az amerikai diplomácia irányítója újabb fegyver- és segélyszállítmányokat ígért Ukrajnának. „Megállapodtunk abban, hogy szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy az ukrán élelmiszerexport eljusson az afrikai és ázsiai fogyasztókhoz. Hálás köszönettel tartozunk Blinken miniszter úrnak és az Egyesült Államok vezetésének a megingathatatlan támogatásukért” – fogalmazott az ukrán tárcavezető.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022