Videón, ahogy Zelenszkij megtudja, hogy holokauszt-emlékművet bombáztak le az oroszok

Kedden több tévéstábnak adott egyszerre interjút Volodimir Zelenszkij, köztük a CNN-nek, a Reutersnek és a Channel 4-nak is, amely egy részletet ki is tett a Twitterre. Ebből kiderül, hogy a láthatóan kimerült Zelenszkij elmondja, hogy három napja látta utoljára a családját és elmondása szerint csak dolgozik és alszik. Az interjú közben aztán szólnak neki, hogy az oroszok rakétát lőttek ki a Babij Jar-i holokauszt-emlékmű melletti tévétoronyra és az emlékmű is megsérült. Zelenszkij erre szarkasztikusan úgy reagál:

Az 1944-es Babij Jar-i mészárlásban több mint 33 ezer zsidót öltek meg a német nácik, óránként mintegy 1000 embert. Ennek az emlékműnek a megtámadása azért is szimbolikus, mert Putyin egyik érve az Ukrajna elleni háború mellett az volt, hogy „meg akarja tisztítani az országot a neonáci kormánytól”. Zelenszkij egyébként maga is zsidó családból származik, a holokauszt során több hozzátartozója meghalt.

“Work and sleep, that's it.”

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy says he has only seen his family once since Russia invaded his country a week ago.

A Russian missile had just struck a TV tower by the Babyn Yar Holocaust memorial site in Kyiv as he spoke to reporters. pic.twitter.com/gSGJgkTTh5

