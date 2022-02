Ukrán elnök: Magunkra maradtunk a harcban

Ukrajna magára maradt a harcban – jelentette ki pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán közzétett videóüzenetében.

Egyedül maradtunk országunk védelmében. Ki hajlandó harcolni a mi oldalunkon? Nem látok ilyeneket. Ki hajlandó Ukrajna NATO-felvételét szavatolni? Mindannyian félnek

– mondta az elnök, aki azért köszönetét fejezte ki azon országoknak, amelyek nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is segítik Ukrajnát az orosz katonai művelet közepette. Zelenszkij szerint az elmúlt 24 órában 137 ukrán katona, illetve civil vesztette életét 316-an pedig megsebesültek – írja az MTI.

Beszámolt arról is, hogy az ukrán katonák hősies küzdelme ellenére elvesztették az ellenőrzést a fekete-tengeri Kígyó-sziget felett. Az ukrán elnök azt állította, hogy az ellenség őt első számú célpontként, a családját pedig második számú célpontként jelölte meg. Az államfőt megsemmisítve akarják, politikai értelemben megsemmisíteni Ukrajnát – jelentette ki.

Azt is hangsúlyozta, hogy a kormányzati negyedben marad a nélkülözhetetlen kormányszervek többi tagjával együtt. Mint mondta, családja is Ukrajnában marad. Beszélt arról is, hogy nem fél megvitatni Oroszországgal Ukrajna semleges státuszának kérdését.

Nem félünk Oroszországtól, nem félünk Oroszországgal beszélni, nem félünk beszélni államunk biztonsági garanciáiról, illetve semleges státuszáról sem

– hangoztatta az ukrán vezető.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Moszkva akkor lesz hajlandó szóba állni Kijevvel, ha az ukrán vezetés kész megtárgyalni az orosz fél által felvetett kérdéseket, egyebek között az ország semleges státusát.

Mi jelenleg nem vagyunk NATO-tag, így milyen garanciáink lesznek? És a legfőbb kérdés: mely államok fogják ezeket nyújtani?

– kérdezte az ukrán elnök. Zelenszkij csütörtökön késő este elrendelte az általános mozgósítást Ukrajnában.