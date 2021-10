Életében először lottózott – 220 millió eurót nyert

Élete első lottószelvényével ütötte meg a 220 millió eurós (79,345 milliárd forint) francia rekordnyereményt egy fiatal francia-polinéziai nő két hete az EuroMillions szerencsejátékon – írja az MTI.

A tahiti nő gyakran látta nagyapját lottószelvényt kitölteni, és meg volt győződve arról, hogy egy nap ő is nyerni fog.

Gyakran mondtam nagyapámnak, hogy azon a napon, amikor egyszer lottózom, szerencsém lesz,

idézte a nyertest pénteken a La Française des Jeux szerencsejáték-vállalat.

Az EuroMillions történetének legnagyobb nyereményét Francia Polinézia legnagyobb szigetén, Tahitin adták át a nyertesnek. Mint elmondta, a nyereményre várva egyik helyről a másikra rejtette a szelvényt, míg végül attól félt, hogy elfelejti, hová dugta. A dél-csendes-óceáni szigeten élő lottómilliomos a 21, 26, 31, 34 és 39 számokkal, valamint 2 és 5 pótszámokkal ütötte meg a példátlan nyereményt.

A nyolcvanmilliárd forintnyi összegből a fiatal nő be akarja járni a világot a családjával együtt, életében első ízben havat akar látni, szeretne egy-egy lakást minden kontinensen, de tervez befektetéseket és jótékonykodást is. Amúgy – mondta – a pénz nem fog változtatni semmin, szerény marad, és továbbra is mezítláb fog járni.

A több európai országban játszott lottón ez volt a legnagyobb nyeremény a szerencsejáték 2004-es indulása óta. Az előző, 210 millió eurós rekordösszeget Svájcban nyerték idén februárban, a korábbi franciaországi rekordot tavaly decemberben állították fel 200 millió eurós nyereménnyel.