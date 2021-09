A „nézelődő” magyar C-17-es miatt vizsgálóbizottságot hoznak létre Ausztriában

A Magyar Hang értesülése szerint vizsgálóbizottság alakult Ausztriában a szeptember 10-én légtérsértésen ért magyar felségjelű C-17-es katonai óriásgép incidensének kivizsgálására – erről tájékoztatta a lapot az osztrák védelmi minisztérium. A tárca azt szeretné megtudni, hogy miért repült az előírt 10-11 ezer méteres magasság helyett mindössze 1000 méteren a magyarországi állomáshelyű NATO-szállítógép.

Amint arról beszámoltunk, a Boeing C-17 Globemaster teherszállító repülőgép az incidens előtt a Magyar Honvédség pápai repülőteréről szállt fel reggel 9 óra után. Már a határátlépéskor is extrém alacsonyan, jóval ezer méter alatt repült. A radaroldalak adatai alapján úgy tűnik, mintha egyfajta sétarépülést tartottak volna a katonai óriásgéppel Ausztria felett. Kis magasságban a domborzatot követve, néhol egy-egy hegyet körberepülve haladt a gép nyugat felé.

A C-17-es Felső-Ausztria nyugati részén hajtott végre manővereket, amelyek miatt riasztották az osztrák Eurofighter vadászgépeket is. A C-17 ezután gyors ütemben 5 ezer méteres magasságba emelkedett, és az addigi csalinkázás helyett egyenes vonalban repült a magyar határ felé. A gép déli 12 órakor tért vissza Pápa térségébe, de nem szállt le azonnal, hanem még majd két órát a levegőben maradt, és a Dunántúl felett szintén kis magasságban, a Győr és Ajka közötti légtérben körözött.

A Magyar Hang hozzátette, hogy Michael Bauer minisztériumi szóvivő pénteken az osztrák közrádió felső-ausztriai regionális stúdiójának adott interjújában kicsit árnyalta a képet. Elmondása szerint a pilóta bejelentkezett az osztrák légiforgalmi hatóságnál, és volt engedélye az alacsonyabb repülésre: lakott területen 300 méteres magasságra, azon kívül pedig 150 méteresre. Viszont túl gyorsan haladt, kinyitotta a leszállítást segítő szárnyait, illetve a gép farát is, a vadászgépeket pedig azért küldték utána, mert a katonai rádiófrekvencián nem jelentkezett be. Bauer felvetette azt is, hogy talán a pilóta először járt Ausztriában és le volt nyűgözve a látványtól.