Lövöldözés volt az angliai Plymouthban, hatan meghaltak

Hatan vesztették életüket a délnyugat-angliai Plymouthban csütörtök este történt lövöldözésben, köztük van az elkövető is, közölte péntekre virradóra a brit rendőrség.

A tájékoztatás szerint három nő és három férfi halt meg a város Keyham nevű kerületében történt incidensben, amely a hatóságok szerint nem terrorcselekmény volt, írja az MTI.

Luke Pollard helyi parlameti képviselő közölte, hogy többeket kórházban kezelnek. Hozzátette, hogy a halottak között van egy gyerek is.

Sharron Turner helyi lakos a The Times brit lapnak arról számolt be, hogy az elkövető betörte egy többlakásos családi ház ajtaját, és agyonlőtt egy fiatal anyát és lányát. Mint mondta, úgy értesült, hogy a férfinál félautomata fegyver volt. A The Times szerint a támadó a bűncselekmény helyszínéről a közelben lévő Linear parkon keresztül próbált elmenekülni, de útközben rálőtt több emberre.

Priti Patel belügyminiszter megrázónak nevezte a történteket, és részvétét nyilvánította az érintetteknek. Teljes körű segítséget ígért a helyi rendőrfőkapitánynak, és nyugalomra intett mindenkit felszólítva a lakosokat, hogy kövessék a rendvédelmi szervek utasításait, hagyják a mentőszolgálatot végeznie a dolgát.

A rendőrség korábbi közlése szerint sikerült úrrá lenni a fegyverhasználattal járó súlyos helyzeten, nem keresnek más gyanúsítottat az ügyben.

A kikötőváros érintett kerületét, Keyhamet lezárták, és felszólították a lakosságot, hogy lehetőleg kerülje ezt a városrészt. A tett hátteréről egyelőre nincsenek információk.

Az incidens nem köthető terrorizmushoz, és a gyanúsított sincs szökésben Plymouth városában

– közölte korábban Johnny Mercer, a helyi Konzervatív Párt egyik képviselője.

A mentőegységek nagy erőkkel vonultak ki a történtek helyszínére, számos rendőrautó és helikopter is bevetésen volt.