Ezrével menekítik az amerikaiakkal együttműködő embereket Afganisztánból

A Biden-adminisztráció hétfőn kiterjesztette a veszélyeztetett afgán állampolgárok Afganisztánból történő kimenekítésére irányuló programját. Ennek oka, hogy a tálibok erőszakos terjeszkedése tovább erősödik az amerikai kivonulás utolsó hónapjában.

Nemrég a 24.hu is beszámolt róla, hogy jelenleg több tízezer amerikai kapcsolattal rendelkező afgán várja a választ a különleges vízumkérelmére, köztük több mint 18 ezren olyanok, akik a katonaságnak vagy a nagykövetségnek dolgoztak, és több mint ötvenezren olyan családtag, akik a szabályok szerint velük utazhatnak.

Az Egyesült Államok Afganisztánból való teljes kivonulása augusztus végén esedékes, ám a kivonulás hírére a tálib erők már április óta erőteljes terjeszkedésbe kezdek. Az afgán hadsereg hétfői közlése szerint az ország déli és nyugati részének három tartománya „kritikus” helyzetbe került, miután a harcok intenzívebbé váltak a tálibok és az afgán erők között – írja az AlJazeera.

Az amerikai külügyminisztérium a növekvő nyomás hatására hétfőn közölte, hogy kiterjeszti az USA-ban menekültstátuszra jogosult afgánok körét, amelyre eddig csak a NATO-missziónak és az amerikai kormányzatnak szolgálatot teljesítő afgánok és családtagjaik voltak jogosultak.

Ennek megfelelően a korábbiakon túl az USA által működtetett afganisztáni médiumok, az amerikai segélyszervezetek és fejlesztési ügynökségek, valamint más segélyszervezetek jelenlegi és volt alkalmazottait is jogosultak lesznek a menekültstátuszra – lényegében mindazok, akik amerikai finanszírozásban részesülnek.

A Associated Press szerint ide tartoznak az Egyesült Államok kormányának és a NATO katonai missziójának azok a jelenlegi és volt alkalmazottai is, akik ilyen vagy olyan okból nem felelnek meg az eddig is működő speciális vízumprogram feltételeinek.

A külügyminisztérium szerint ez a lépés azt jelenti, hogy sok ezer afgánnak és közvetlen családtagjainak nyílik lehetősége arra, hogy menekültként telepedjenek le az Egyesült Államokban. A külügyminisztérium ugyanakkor nem tudott pontos számot mondani a jogosultak körére vonatkozóan.

Az Egyesült Államok továbbra is a békés, biztonságos Afganisztánt szeretne. A tálib erőszak fokozódásának fényében azonban az amerikai kormány azon dolgozik, hogy bizonyos afgánoknak – köztük az Egyesült Államokkal együttműködőknek – lehetőséget biztosítson a menekültként való újrakezdésre az Egyesült Államokban

– áll az amerikai kormány közleményében.

A „másodlagos prioritású kategória”, amelyet most hoznak létre az afgánok számára az USA menekültügyi programján belül, azoknak az afgánoknak és közvetlen családtagjaiknak nyújt segítséget, akik „veszélyeztetettek lehetnek amerikai kötődésük miatt”, de nem tudnak különleges bevándorlási vízumot kapni, mert nem dolgoztak közvetlenül az amerikai kormánynak, vagy nem töltötte be elég sokáig kormányzati funkciót.

A másodlagos prioritású kategóriába való besoroláshoz az afgánokat egy amerikai kormányhivatalnak vagy egy amerikai székhelyű médiumnak, civil szervezetnek kell jelölnie a programba.

Az afgán különleges bevándorló vízumot kérelmezők első, 221 fős csoportja pénteken érkezett az Egyesült Államokba. Ezeknek a menekülteknek a többsége fordítóként, tolmácsként szolgált, vagy más munkát végzett az amerikai csapatok vagy diplomaták számára – A következő napokban ugyanebből a körből mintegy 2500 embert menekítenek ki a következő napokban hoznak az Egyesült Államokba.

Rajtuk kívül még további 4000 ember vár különleges vízumra, akiknek még nem végezték el a biztonsági átvilágítását. Őket várhatóan más országokba helyezik át ideiglenesen még az amerikai kivonulás befejezése előtt.