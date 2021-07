Regisztrációval gyorsítható a beutazás Horvátországba

Amennyiben horvátországi nyaralást tervez, könnyebben és gyorsabban átkelhet a határon az EnterCroatia űrlap kitöltésével, írja a rendőrség a honlapján.

Mint írják, a dokumentum kitöltése nem kötelező, de ha az utazás megkezdése előtt – akár annak napján – helyesen kitöltik az utazók, hozzájárulnak a várakozási idő csökkentéséhez, és jóval hamarabb elérhetik úti céljukat.

Akik regisztrációval is felkészülnek utazásukra, hozzájárulnak az átlépés idejének csökkentéséhez. Fontos azonban, hogy az egy autóban utazók mindegyike töltse ki az űrlapot, és a járművezető személyéhez regisztráljanak, mert csak ilyen módon lesz lehetőségük a gyorsított ellenőrzéshez. Aki regisztrált, a határátkelés előtt készítse elő a szükséges útiokmányait is. Azt is kérjük, hogy az érvényes regisztráció visszaigazolásáról szóló dokumentumot nyomtassák ki és jól láthatóan helyezzék el a szélvédő mögött, ezzel is segítve a rendőrök munkáját