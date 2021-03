Öngyilkos merényletet hajtottak végre egy katolikus templomnál Indonéziában

Bomba robbant egy római katolikus templomnál az indonéziai Makassar városában virágvasárnap reggelén, írja a Reuters.

A Twitteren már terjednek a közelben lévő köztéri kamera felvételei, ezen látszik, hogy a detonációt a templom előtt, közvetlenül az út mellett hajtotta végre egy motoros. A robbanás során a gyülekezet a templomban tartózkodott, legkevesebb tíz ember megsebesült,a legtöbbjük súlyosan, halálos áldozatokról eddig nem érkeztek hírek.

A videó végén, 0.50-től a robbanás:

#BREAKINGNEWS an explosion has occurred outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar#GerejaKatedralMakassar pic.twitter.com/I1HK2fodql

— SEA Today News (@seatodaynews) March 28, 2021