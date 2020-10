Megszólal a cseh Telex-támogató: „Nonszensz, hogy ő lenne a cseh Soros”

Interjút adott az azonnali.hu-nak Zuzana Řezníčkova, a cseh milliárdos Zdeněk Bakala médiacégének vezérigazgatója.

Bakala szervezete azzal került be a magyar hírekbe, hogy mintegy 70 millió forinttal segíti a telex.hu elindulását, ennek apropója volt ez a beszélgetés is. Arra a kérdésre, hogy egy cseh üzletember miért támogat egy újonnan induló magyar projektet, Řezníčkova azt mondta:

Zdeněk Balaka jelenleg leginkább a filantrópiára fókuszál. Az ő tulajdonában áll ez a kiadóvállalat, az Economia, de arra nem is üzleti vállalkozásként, hanem közszolgálatként tekint. Ez a hozzáállás tőlünk is azt követeli meg, hogy független és minőségi tartalmakat állítsunk elő. A filantrópiában is ez Bakala egyik prioritása: támogatni a független újságírást.