Ludovic Orban: Magyarország ne korlátozza tovább a románok mozgását!

Magyarország román állampolgárokat sújtó korlátozásai ellen emelt szót a kormány keddi ülésén Ludovic Orban román miniszterelnök. Az MTI híre szerint a hírtelevíziók által közvetített felszólalásában Orban azt mondta, Magyarország ismét olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek akadályozzák az átutazók mozgásszabadságát, és amelyeknek a román állampolgárok a legfőbb áldozatai.

Ludovic Orban arra utasította a belügyminisztert, vegye fel a kapcsolatot a magyar kollégájával, és a leghatározottabban kérje a mozgásszabadság biztosítását. Ha pedig nem ér el eredményt, akkor forduljon az Európai Bizottsághoz, hogy Brüsszel tartassa be Magyarországgal az EU szerződésének a mozgásszabadságra vonatkozó előírásait.

A miniszterelnök elmondta, személyesen kapott jelzést egy ismerősétől, aki a vizsgára készülő lányát vitte volna Nyugat-Európába, de a szülő magyarországi átutazását nem engedélyezték. Hozzátette, ha Magyarországra akartak volna utazni, megértené a szigort, hiszen a járványhelyzet miatt Románia is hozott korlátozó intézkedéseket, de a magyarországi intézkedések az átutazó forgalmat is korlátozzák.

A romániai járványügyi korlátozások enyhítése nyomán hétfőn megkétszereződött a forgalom a magyar-román határ átkelőhelyein a Romániába belépő oldalon. Ez annak tulajdonítható, hogy román állampolgárok sora indult haza a kevésbé fertőzött közép- és nyugat-európai országokból (köztük Magyarországról, Ausztriából és Németországból), miután a hatóságok eltörölték a hazaérkezést követő 14 napos lakhelyi elkülönítést.

Ugyanakkor továbbra is kéthetes karanténra kötelesek azok, akik Romániából utaznak be Magyarországra, kivéve azokat, akiknek a határtól számított 30-30 kilométeres távolságon belül van bejelentett lakcímük, illetve a munkahelyük, vagy egészségügyi ellátás miatt érkeznek. A tranzitlehetőségek is bővültek május 20-ától bővültek azok számára, akik a Liszt Ferenc repülőtérről utaznak tovább; az e céllal érkező gépkocsivezetők és utasaik során mentesülnek a hatósági házi karantén elrendelése alól Magyarországon, de csak a kijelölt benzinkutakon és pihenőhelyeken állhatnak meg.

