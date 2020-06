Ígéretes egy kínai koronavírus-vakcina

Ígéretesnek bizonyult a majmokon elvégzett teszteken egy kínai kutatók által kifejlesztett potenciális koronavírus elleni vakcina, amely úgy termelt antitesteket az állatok szervezetében, hogy közben annak nem voltak egészségügyi mellékhatásai, írja a Reuters.

A vakcinát most ezer önkéntes emberen is letesztelik, a folyamat már el is kezdődött.

A BBIBP-CorV névre hallgató vakcinajelölt magas számú semlegesítő antitestet termelt a majmok szervezetében, így a vírus nem tudja megfertőzni őket. Az ellenszerrel patkányokon és nyulakon is kísérleteztek, szintén eredményesen.

Kínában emellett még négy vakcinát tesztelnek jelenleg embereken, a világon pedig több mint száz kutatócsoport próbálkozik egymástól függetlenül a védőoltás kifejlesztésével.

