Bosszút akart állni a Notre-Dame-tűz miatt, ezért lőtt a mecsetnél

Bosszút akart állni a Notre-Dame-székesegyházban pusztító tűz miatt állítása szerint az a férfi, akit a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél hétfő délután történt lövöldözéssel gyanúsítanak – ezt ő közölte a nyomozókkal. A támadásban ketten súlyosan megsebesültek.

Marc Mariée szerint a gyanúsítottnak meggyőződése, hogy muszlimok voltak a felelősek a Notre-Dame-székesegyházat sújtó tűzért. A nyomozók szerint azonban semmi nem utalt szándékos gyújtogatásra. A székesegyházban április 15-én tört ki tűzvész, amelynek következtében leégett a tetőszerkezet és leomlott a kúp alakú huszártorony.

Az ügyész szerint a gyanúsított beismerte, hogy tüzet akart nyitni a mecset bejáratára, valamint egy közel járműre is, azonban azt tagadta, hogy bárkit is meg akart volna ölni. Kihallgatása kérdéseket vetett fel “mentális egészségével” kapcsolatban, és egy pszichiáter megvizsgálta – tette hozzá.

Mariée elmondta, hogy a két sebesült továbbra is kórházban van, és bár nincsenek életveszélyben, valószínűleg maradandó sérüléseket szenvedtek.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn határozottan elítélte a “megvetendő támadást”. Twitter-üzenetében hangsúlyozta: soha nem fogják eltűrni a gyűlöletet Franciaországban, s minden erőfeszítést megtesznek a muszlim lakosok védelméért.

(MTI)

Kiemelet kép: MTI/AP