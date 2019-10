Bálna van a Temzében Londonnál

Egy legalább ötméteres hosszúszárnyú bálnát láttak a Temze folyóban London keleti részén, írja a Guardian.

– nyilatkozott a Londoni Kikötőigazgatóság (PLA) szóvivője.

Az állatot a hétvégén többen is felfedezték a folyóban, később búvárok erősítették meg a jelenlétét. A beszámolók szerint jól érzi magát, normálisan viselkedik. Úgy öt-hat percenként jön a felszínre a vízből, ami teljesen rendben van.

Not brilliant photos, because once I had a camera ready, it never surfaced close again but in fifty years of sailing the river Thames first time I’ve met a whale there! pic.twitter.com/a1Q8hB9IT6

— Richard Banner (@RichardJBanner) October 5, 2019