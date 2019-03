Egy tanár strigulázta, hányszor csipog a gyerekek telefonja az órán, és az eredmény elég riasztó

Egy amerikai tanár a napokban kísérleti jelleggel megengedte a diákjainak, hogy felhangosítva hagyják a telefonjukat a tanórán. Mindezt tette azért, hogy hallja, hányszor csörögnek vagy csipognak a készülékek a kicsengetésig.

Az óra végén összeszámolták, hogy ki mennyi értesítést kapott az órán, majd a tanár alkalmazásokra bontva felvitte az így kapott adatokat egy papírra.

A Twitteren megosztott fotó tanúsága szerint a lapon kis túlzással alig férnek el a strigulák. És ez egyetlen óra termése, ami rávilágít arra, hogy a XXI. századi technológia milyen szinten megosztja a technológia a gyerekek figyelmét.

Screen-grabbed from Facebook: a teacher had her students turn their phone volume up and create a collective record of the notifications they received in a single class period. pic.twitter.com/qNhKYMMFAg

— katie rosman (@katierosman) March 6, 2019