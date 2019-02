Gulyás Gergely követelőző levelet írt Junckernek

Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét, az Európai Szocialisták választási csúcsjelöltjét ki kell vonni az Európai Bizottság munkájából arra az időre, amíg aktívan részt vesz az európai választási kampányban – tudatta az Eurológus cikke szerint a magyar kormány álláspontját Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter levélben Jean-Claude Junckerral, a bizottság elnökével.

A miniszter azután írt levelet, hogy Timmermans képviselte a bizottságot a magyar jogállamiságról szóló vitában az Európai Parlament január 30-ai plenáris ülésén. Gulyás levele szerint az alelnök „Magyarország régi bírálója a felszólalását a saját választási kampánya céljából használta fel a magyar baloldali ellenzék kijelentéseit hangoztatva”.

Kovács Zoltán államtitkár a Twitterre is kirakta a levelet.

Minister Gulyás calls on President @JunckerEU to suspend Vice-President @TimmermansEU from his office. Read the letter here: pic.twitter.com/iZl2VnFnW3

