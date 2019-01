Ki akarta vágni a szilikont a melléből, mert azt érezte, különben öngyilkos lesz

A 28 éves Melissa George már azzal próbálkozott, hogy kivágja saját maga a mellimplantátumát, mert úgy érezte, ha nem teszi, akkor öngyilkosságot fog elkövetni miattuk – írta a brit bulvárlap, a Sun.

Az ausztrál nő 2015 februárjában csináltatta meg a melleit, 70A-sból így lettek 70E-sek. Bikinimodellkedett, de sportszerűen fitneszmodellkedett is, ami nagyon fontos volt George életében, a mellnagyobbítást emiatt szinte szükségszerűnek érezte.

Boldog voltam és elégedett a testemmel, de kívánatosnak éreztem, hogy mint más bikini modellek, nekem is nagyobb mellem legyenek. Egy olyan dolog volt, amin nem hezitáltam, mert ez a sport a színpadon való megjelenés körül forog, és azt éreztem, hogy a nagyobb mellek csak a segítségemre lesznek

– nyilatkozta.

Miután beforradtak a sebek, három hónappal a műtét után, több idegkárosodást vette észre magán, és hogy ez egy teljesen rossz méret a testének.

Hét hónappal a műtét után állandóan fáradtnak érezte magát, függetlenül attól, hogy mennyit aludt előtte. Érzékeny lett pár élelmiszerre, és többször is kórházba szállították, mert egyszerűen nem kapott levegőt. És más tünetei is voltak: testfájdalmai, hangulatingadozásai, képtelen volt koncentrálni, hullott a haja, a memóriájával is problémái voltak. 2018-ban bélpolipokat diagnosztizáltak nála, amit ki kellett műteni, és gyomorfekéllyel is kezelték.

Ugyanakkor minden vizsgálat arra jutott, hogy minden rendben vele, ami George-ot teljesen megdöbbentette. Majdnem 10 ezer fontot, 3,5 millió forintot költött specialistákra, hogy kiderítsék, mi lehet a baj, de csak gyógyszereket írtak fel neki, amik enyhítették a tüneteit, de nem jöttek rá azok forrására.

Míg megvoltak az implantátumai, George-nak olyan élénk álmai voltak, amiben meghalt, többször sírva kelt fel. Noha a vizsgálatoknak nem volt semmilyen eredménye, a modell hajthatatlan volt, hogy valami átveszi a hatalmat a teste felett, ötször került kórházba súlyos szorongás, depresszió miatt, majdnem be is zárták, mert az orvosok nem akarták elhinni, hogy beteg.

Teljesen megőrültem. Azt éreztem, hogy a testem kikapcsol, és azt gondoltam, ha valaki nem teszi meg, akkor megteszem én, kivágom az implantátumokat magamtól.

Végül 2018. december 4-én eltávolítatta a sziliont a melléből, és egyből egészségesebbnek érezte magát, könnyebben tudott levegőt venni, mint az azt megelőző négy évben, és a szorongásának is csak hűlt helye maradt.

Bár az orvosok kinevették, ő biztos abban, hogy mellimplantátum-betegségben (breast implant illness) szenvedett, még ha nem is ismerik el ezt a kórt hivatalosan.

Az emberi test visszautasít minden idegen dolgot, de sok nő közöttünk csak csendben szenved, mert azt mondják nekik, hogy nem az implantátumok okozzák. A mellméret nem tesz téged jobb emberré vagy nőiesebbé. Nem jelent semmit, de sajnos egy hiú világban élünk

– mondta George.

