Nem kapta meg fizetését az építőmunkás, ezért egy markolóval lerombolta a kész hotel bejáratát

Nem kapta meg 600 fontos, azaz nagyjából 220 ezer forintos fizetését egy brit építőmunkás, aki emiatt egy kis markolóval szétzúzta egy liverpooli hotel recepcióját – jelentette a helyi sajtó. A munkás aznap kezdett a rombolásra, amikor át kellett volna adni az elkészült épületet – írta a Guardian, egy, az építkezésen dolgozó munkásra hivatkozva.

A rombolást több munkás is végignézte, és az esetet többen is videóra vették.

– lehet hallani a felvételen.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/WvQ91aRRgL

— Joe fearon (@joefblue) January 21, 2019