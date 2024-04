Fagyhat a héten, de látszik már a melegedés is

Megérkezett a lehűlés, amit múlt heti cikkünkben az év hidegfrontjának neveztünk. Magyarországon átlagosan két-három évente alakul ki ennyire nagy hőmérsékleti különbség ilyen rövid időn belül: Zala vármegyében kevéssel dél után már -23 Celsius-fok volt a hőmérséklet-változás a hétfő déli állapothoz képest, és a mélypont még nem érkezett el. Az sem gyakori, hogy a napi maximum-hőmérsékletet reggel 6-7 óra körül tapasztaljuk, és ahogy telik a nap, úgy hűl a levegő – márpedig ma ez történik.

Ahogy a sarkvidéki eredetű légtömeg északi, északnyugati irányból elárasztja hazánkat, délutánra az ország nagy részén már csak 5-10 fokot mérhetünk, az Alföld délkeleti részén lesz ennél melegebb

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Ez azt jelenti, hogy a hétfői nyárból kedd délutánra tél lesz. Ami a csapadékot illeti, az ország északnyugati csücskében éjszaka leesett az április havi átlag, máshol azonban szerényebb volt az égi áldás, a folytatásban pedig még a keleti megyékben eshet 5-10 mm. Szerdától országos esőre nem kell számítanunk, hétvégéig elszórtan alakulhatnak ki kisebb-nagyobb záporok, esetleg zivatarok.

Lokálisan összejöhet 5 mm feletti összeg, de országos átlagban is jelentős mennyiségű csapadékra majd csak vasárnap van esély, akkor is inkább a keleti tájakon. Nem is baj, szükség van a nedvességre. A „hideg” azonban tartósan velünk marad, sőt, ahogy a felhőzet felszakadozik, kifejezetten fagyos éjszakák jönnek.

A következő hét-nyolc napban -3 és +5 fokos minimumokra és 11-16 fokos maximumokra számíthatunk, a szórványos csapadék a hegyekben hó formájában is hullhat.

A júniust idéző értékekből jó öt fokkal zuhantunk április közepének átlaga alá a csúcsokat illetően, a napi középhőmérsékletek pedig márciust idézik majd a hét második felében. Mindezt egy Közép-Európa fölé helyezkedő ciklonális mező okozza, amely várhatóan egészen jövő keddig meghatározza időjárásunkat, majd a jövő hét közepén kissé délnyugati irányba helyeződik át, ami újabb nagy változást idéz elő. A modellek jelenleg 70 százalékos eséllyel adják, hogy ettől a naptól melegebbé, de egyúttal csapadékosabbá válik az idő, és megszűnik a fagyveszély.