Kerti sütőben élte túl egy kutya a görögországi tűzvészt

A görög vízirendőrök hétfőn és kedden újabb két holttestet találtak a tengerben, így már 93 főre emelkedett az áldozatok száma. A görög erdőtüzeknek több száz állat is áldozatul esett, de a Huffington Post egy szerencsés megmenekülésről is beszámolt.

Egy négy éves kutya ugyanis egy kerti sütőben vészelte át a tűzvészt, és miközben a lángok a környéket teljesen lepusztították, Loukoumakis megmenekült.

A 4-year-old dog was found alive, hiding in an outside oven, after deadly wildfires scorched his home. pic.twitter.com/hJV1q6R6vM

— HuffPost (@HuffPost) 2018. augusztus 2.