Felvétel készült róla, amikor egy amerikai rendőr sokkolóval támadt egy megbilincselt férfira

Az amerikai Mississippi államban elbocsátotta a rendőrság azt a rendőrjárőrt, aki egy nyilvánosságra került felvétel szerint egy megbilincselt férfin használta a sokkolóját – szúrta ki a BuzzFeedNews hírét a 444.hu. Az eset még július közepén történt, a rendőrök Meridianban állítottak meg egy bolti tolvajt, majd miután a férfi kiszállt a kocsijából, megbilincselték.

Azonban az intézkedő rendőrök közül az egyiknek, Daniel Starknak valami nem tetszett, mert először lökdösni kezdte a férfit, majd elővette a sokkolóját, és megrázta vele a férfit.

Mississippi police officer terminated for use of excessive force following troubling dashcam video showing him using a stun gun on a handcuffed suspect, then threatening the suspect a second time while he was on his knees. https://t.co/XmHFUitsUH pic.twitter.com/2wsysIllmY

