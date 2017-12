Fájdalomcsillapítót hozott, lecsukták három évre a brit nőt

Tramadolt Egyiptomba bevinni nem szabad. Laura Plummer állítólag nem tudta. De ez kevés. Elítélték.

Háromszáz tabletta fájdalomcsillapítót vitt be engedély nélkül Egyiptomba a 33 éves brit Laura Plummer, ezért három év börtönre ítélték – írja a BBC News. Még október 9-én találták meg a bőröndjében a Tramadol gyógyszereket, amiket a nő elmondása szerint azért vitt Egyiptomba, hogy azzal enyhítse egyiptomi partnere hátfájdalmait.

Egy bökkenő van: a Tramadol a briteknél vény ellenében legális, Egyiptomban azonban nem.

Plummer is erre hivatkozott az eljárás során, ő nem tudta, hogy törvénytelen anyagot visz be az országba. Ügyvédjei fel is lebbeztek az ítélet ellen. A nő anyja is ott volt az ítélethirdetésen és ennyit mondott a BBC-nek:

Még mindig sokkban vagyok a mai ítélet után. Ez bonyolult és nem tudom elhinni azok után, hogy két hónapot vártunk erre.

A család is kitart az ártatlansága mellett, mondván nem is próbálta rejtegetni, azaz becsempészni a szert. Plummer először viccnek gondolta, amikor félrevonták a tisztviselők emiatt a hurgadai reptéren. Állítólag egy barátja ajánlotta a gyógyszert, amiről a nő egyiptomi barátja sem tudott, hogy kapni fog ilyet.

Plummer állítólag nagyon kivan az ítélet miatt, szorong nem tud aludni. Mindenesetre a brit külügy is foglalkozik az esettel, jogi segítséget nyújtanak a nőnek, valamint kapcsolatban állnak az egyiptomi hatóságokkal.

