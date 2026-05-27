Azbesztszennyezés: senki ne kezdjen magánakcióba

Felállt egy tárcaközi azbesztmunkacsoport, illetve felállt egy közös magyar–osztrák bizottság is, hogy együtt vizsgálják ki a nyugat-magyarországi szennyezéseket.

A kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak, a kormány fontosnak tartja, hogy a lakók egészségügyi monitorozása is megkezdődjön. A tudastar.kszgysz.hu oldalon mindenki megtalál minden fontos információt ahhoz, hogy ha azbesztszennyezés merül fel, akkor a mintavétel hogyan történjen, hogyan tudják megelőzni azt, hogy a káros anyag a levegőbe kerüljön. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a kormány tartja magát ahhoz, hogy a szennyező fizet.

Köböl hangsúlyozta, hogy folyamatosan zajlik a munka, a kormány mindenben segít, önkormányzatokhoz és kormányhivatalokhoz is be lehet menni, mindenhol segítenek a felvetődő problémákban. Ezért arra is kér mindenkit a kormány, hogy senki ne kezdjen magánakcióba.