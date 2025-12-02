Mohos Márton kollégánkat is díjazták az Ezüstgerely Művészeti Pályázaton

A 2025-ös kiírás központi témája: „Út a csúcsra”. A sport ugyanis – legyen szó versenysportól, para-, vagy közösségi sportról – nem csupán a dobogón átélt pillanatokból áll, hanem a mögötte rejlő kemény munkából, a felkészülés akár évekig tartó folyamatából, az akadályok leküzdéséből, az egyéni, vagy csapatsikerekig vezető útból, amely sokszor fontosabb, mint maga a végeredmény. Az idei pályázat célja, hogy a fotókon keresztül bemutassa ezeket a kihívásokat, a sportolók elhivatottságát és a győzelemig vezető, sokszor rögös utat – olvasható az Ezüstgerely Művészeti Pályázat közleményében.

A zsűri amatőr, professzionális és professzionális fotósorozat kategóriákban díjazott. Mohos Márton fotóriporter kollégánk a professzionális fotósorozat második díját nyerte el A magyar rodeó című sorozatával.

6 fotó

Az Ezüstgerely Művészeti Pályázat 2025 bírálóbizottságát a sport, a fotóművészet és a vizuális kultúra elismert szereplői alkották. Az elnök dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. A bírálóbizottság további tagjai: Bánkuti András fotóriporter, a Sajtófotó Nemzetközi Mestere, Szalmás Péter MOB Nívódíjas, Ezüstgerely- és Gyulai-, valamint Farkas József-díjas sportfotográfus, Szalontai Ábel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) egyetemi tanára, Szalay Krisztina, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója, valamint dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, a Sportintézet főigazgatója, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője voltak.

Az amatőr fotóalkotás-kategória díjazottjai:

1.díj: Messze még a cél – Szűcs Veronika

2.díj: Határ a csillagos ég – Radnai Lili

3.díj? Befutó a Kékesen – Rokob Jakab

Különdíj: Evezősök – Szabó Csaba

Dicsérő oklevél:

Kitörés – Jakabházy Miklós

Merre tovább? – Pásztor Attila

Professzionális fotó kategória díjazottjai:

1.díj: Ikarosz – Mónus Márton

2.díj: A Hősök Támadása – Tóth Ádám

3.díj: Idővonal – Nerpel Nikoletta

Professzionális fotósorozat kategória díjazottjai:

1.díj: A sakk a király Örményországban – Fekete István

2.díj: A magyar rodeó – Mohos Márton

3.díj: cím nélkül – O. Jakócs Péter

Dicsérő oklevél:

Magasban írt történelem – Balogh Dávid

Falmászás korlátok nélkül – Szilágyi Anna

A pályázatra beérkezett legjobb 40 alkotás – közöttük természetesen a díjazottak – önálló kiállításon szerepel 2026 során.