Márki-Zay Péter: Hogy vezetné be a macskaadót? Hát annyira hülyék!

Ahogy a 444 is megírta, hétfő este Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a Hír TV Komment műsorában vitatkozott Szűcs Gáborral, a Megafon és a Patrióta véleményvezérével, Szabó László jobboldali kultúrpolitikussal, és Molnár Zsolttal, akiről egyik legutóbbi hírünk az volt, hogy lemondott az MSZP-s pártigazgatói tisztségéről és korrupciós ügyben vádolják.

Az Ambrus-Jobbágyi Zsófia által vezetett műsor fő témája az a dokumentum volt, amit a kormányközeli Index szellőztette meg múlt héten, és ami szerintük „minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő – és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben”. Magyar Péter a cikkre rögtön reagált, és határozottan cáfolta annak tartalmát.

Az állítólagos tervezet leginkább elhíresült része az eb- és macskaadó volt, ami szerint a Tisza Párt hatalomra kerülésekor minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni.

Mint ahogy azonban azt korábban megírtuk, a Tisza Párt még akkor sem vezethetne be ebadót, ha akarná, hiszen a Fidesz már 2012-ben megelőzte őket az állatvédelmi törvény módosításával. A macskák esetében pedig technikai akadály is van: nincsenek nyilvántartva, így adóztatásuk lehetetlen lenne.

Márki-Zay az elmúlt egy héten már széttrollkodott kormánypárti beszélgetést, november 25-én az M1 48 perc műsorának volt vendége. Most is ez történt, a műsor kifejezetten szórakoztatóra sikerült többek között annak köszönhetően, hogy MZP-n kívüli a beszélgetés többi résztvevője nem értette, hogy macskaadót nem is lehetne bevezetni (hiszen nincsenek nyilvántartva), illetve a beszélgetés random pontjain pedofilozással akasztotta meg az érvelést.

Olyan gyöngyszemek hangzottak el a mostani HírTv-s beszélgetés során Hódmezővásárhely polgámesterétől, mint:

Ki az az aberrált idióta, aki macskaadót talált ki? És ha már kitalálta a Fidesz ezt az aberrált hülyeséget, hogy vezetné be? Hogy vezetné be a macskaadót? Hát annyira hülyék! Annyira hülyék, hogy még csak nem is lehet macskaadót. Bocsánat, a kutyákkal ellentében – a Fidesz 2021-ben bevezette az ebadót -, de a macskaadót? Nincs is nyilvántartva a macska. Hogyan? Ekkora hülyeséget! És a teljes Fidesz-média osztja ezt az idiotizmust. Borzasztó. Ez a hazudozásnak az iskolapéldája.

Emellett a beszélgetésben hosszasan volt szó arról, hogy hitelesnek lehet-e tekinteni egy olyan dokumentumot, amit csak a Fidesz közeli Index hozott le, és a vélt szerzői elhatárolódnak tőle. Ahogy MZP fogalmazott: