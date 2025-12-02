Elhunyt Lénárd László DK-s politikus

84 éves korában elhunyt Lénárd László, a DK Budafok-Tétény szervezetének alapító elnöke, a párt Etikai Bizottságának korábbi elnöke és az Országos Tanácsának egykori tagja.

Laci rendíthetetlen demokrata, megingathatatlan DK-s volt, lelke a kerületi szervezetnek. Igazi barát és nagyszerű kolléga. Mindenhol ott volt csendes, mértéktartó véleményével, bölcsességével. Vigyázott a közösségre, amelyet második családjának tekintett. Távozását meggyászoljuk, emlékét szeretettel megőrizzük. Osztozunk a család fájdalmában”

– búcsúzott a párt egykori politikusától.

Lénárd Lászlót a Demokratikus Koalíció saját halottjának tekinti.