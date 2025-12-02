Zelenszkij: közeledünk egymáshoz az Egyesült Államokkal, a tárgyalók finomították a genfi keretmegállapodást

Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki – közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban.

Ukrajnai és amerikai tisztviselők több mint egy hete Genfben vitatták meg az amerikai javaslatokat, majd vasárnap újabb tárgyalásokat tartottak Floridában, immár új vezetéssel.

Zelenszkij a Facebookon közölte, hogy az Egyesült Államokban tartott tárgyalásokról részletes beszámolót hallgatott meg az ukrán delegációtól. “A munka a genfi dokumentum alapján folyt, és ezt a dokumentumot finomították tovább” – közölte. Szavai szerint Andrij Hnatov vezérkari főnök “érdemi tájékoztatást adott az amerikai partnereknek a front valós helyzetéről”. „A hírszerzések részvételével megbeszélés zajlott az amerikai féllel az egyes lépések fronton történő megvalósításának kilátásairól, valamint a biztonság garantálásának kérdéseiről az orosz csapásokkal, illetve a megállapodások megszegésével szemben egy tűzszünet esetén” – tette hozzá.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán diplomaták aktívan dolgoznak együtt minden partnerrel annak érdekében, hogy az európai országok, valamint azok az államok, amelyek hajlandók Ukrajnának katonai segítséget nyújtani, érdemben részt vegyenek a döntések kidolgozásában. „Tájékoztattam a tárgyalóküldöttséget az európai vezetőkkel és Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával folytatott megbeszélésekről, amelyek előző nap Párizsban zajlottak. Megállapítottuk, hogy az oroszok máris új dezinformációs kampányokba kezdtek, tekintettel az amerikai féllel tervezett találkozóik előkészítésére” – írta az elnök.

Közölte, hogy utasította a delegációt tagjait: folytassák a lehető legkonstruktívabb munkát Donald Trump amerikai elnök csapatával, valamint az európai partnerekkel. „Az ukrán hírszerzés továbbítani fogja partnereinknek a rendelkezésünkre álló információkat Oroszország valódi szándékairól, valamint arról, miként próbálja a diplomáciai munkát arra használni, hogy enyhítse a rá nehezülő szankciókat és blokkolja a fontos, közös európai döntéseket” – fűzte hozzá.

Leszögezte: „Ukrajna teljes komolysággal viszonyul minden diplomáciai erőfeszítéshez: érdekeltek vagyunk a valódi békében és a garantált biztonságban. Pontosan ezt az érdekeltséget kell “kifacsarni” az orosz félből, és ezt a feladatot csak partnereinkkel közösen lehet megvalósítani”. Az elnök közölte, hogy Rusztem Umerov főtárgyaló, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, folyamatos kapcsolatban lesz az amerikaiakkal a további találkozók ütemezésének meghatározásához.

(MTI)