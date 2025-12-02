szifiliszcsecsemőhalál
Közélet

Sokkoló: idén már 21 magyar csecsemő halt meg szifilisz miatt

24.hu
2025. 12. 02. 20:53

21 csecsemő halt meg 2025-ben veleszületett szifilisz következtében – tudósít az RTL Híradó. Tisza Tímea, a Magyar STI Társaság elnöke elmondta: 14 baba halva született, hét pedig néhány napos korában halt meg a fertőzés miatt. Az adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ is megerősítette.

A legtöbb haláleset Kelet-Magyarországon regisztrálták. Heves megyében 5, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3, míg Bács-Kiskun megyében 4 esetről tudnak. Budapesten négy baba halt meg a fertőzés következtében.

A riportban elhangzik: azok a gyerekek veszélyeztetettek, ahol az édesanya hajléktalan, esetleg drogfogyasztó, kiskorú, illetve rossza anyagi körülmények közt él.

A Heim Pál Gyermekkórházban több fertőzött csecsemőt kezeltek, és jelenleg is ápolnak szifilisszel született kisbabát. Szakemberek vizsgálják, hogy miért nőnek az esetszámok.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vályi István dühös hangvételű posztban reagált arra, hogy kormánypropagandát vetítettek a Zootropolis 2 előtt
Rossz hírt kaptak a Netflix-felhasználók
Hiába könyörgött a nagybeteg asszony ételért és tűzifáért a fiainak, azok hagyták halálra fagyni
Autóból pont egy túrázót talált el egy vendégvadász a Bükkben
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik