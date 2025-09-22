III. Compliance konferencia – compliance mint versenyelőny, fókuszban a szabálykövetés jövője

A compliance kifejezés szó szerinti jelentése: megfelelés. A gyakorlatban azonban ennél sokkal többről van szó. A compliance olyan vállalati működési szemléletet és rendszert jelent, amely biztosítja, hogy a szervezet tevékenysége mindenben megfeleljen a jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak, valamint az etikai és társadalmi elvárásoknak. Egyfajta minőségi garancia a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelősségvállalásra és a megelőzésre.

Herman Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem compliance igazgatója úgy fogalmazott: „a mai gazdasági és jogi környezet összetett és gyorsan változik. Ami ma megfelelés, holnap már nem biztos, hogy elégséges. Egy szervezet akkor lehet hosszú távon sikeres és versenyképes, ha nem csak reagál a változásokra, hanem proaktívan alkalmazkodik azokhoz. A compliance ebben kulcsfontosságú: segít, hogy a szervezet elkerülje a bírságokat, reputációs károkat, valamint erősíti a partnerei, ügyfelei és a társadalom bizalmát. Ma már nem előny, hanem alapelvárás az etikus, szabálykövető működés.”

Az idei konferencia fókuszában a compliance, mint versenyképességet támogató stratégiai eszköz áll. Ennek mentén szó esik majd az együttműködés és az edukáció lehetőségéről a versenyjogi megfelelésben; a KKV szektor adatvédelmi kihívásairól; a közbeszerzések szabályosságáról és a megreformált minősített ajánlattevői rendszer kérdéseiről; a kiegészítő pótmagánvád intézményének compliance szempontú jelentőségéről; a digitális közigazgatás jövőjéről az EMAP és eÁFA innovációkon keresztül; a fenntarthatóság és versenyképesség közötti szabályozási dilemmákról; az AI Act megfelelési kihívásairól vagy a compliance hosszú távú szervezeti értékké válásáról.

Herman Zsuzsanna szerint: „ezek a témák egyértelműen meghatározzák a következő évek hazai és európai szabályozási irányait. Azt szeretnénk, hogy a résztvevők ne csak megismerjék, hanem értelmezni is tudják a változásokat a saját működésükre nézve. A konferencia célja, hogy gyakorlati megközelítésből mutassa be ezeket a kihívásokat és lehetőségeket az érintett szereplők valós tapasztalatain keresztül”.

A konferencia egyik kiemelt eseménye, hogy a Debreceni Egyetem ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást köt a Gazdasági Versenyhivatallal, a Közbeszerzési Hatósággal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. A megállapodás célja, hogy a felek közösen támogassák a jogkövető, etikus és átlátható működést, valamint a tudásmegosztást és a képzést a compliance területén. Ez a lépés különösen fontos, mert erősíti a köz- és felsőoktatási intézmények, valamint a szabályozó hatóságok közötti együttműködést, amely hosszú távon hozzájárul a gazdasági és jogi kultúra fejlesztéséhez Magyarországon.

A szakmai fórum lehetőséget teremt arra is, hogy a különböző szektorok szereplői párbeszédet folytassanak, tanuljanak egymástól, és naprakész, hiteles információkhoz jussanak. Az eseményre több mint tíz előadó érkezik, kiemelten a Legfőbb Ügyész, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános elnökhelyettese, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos elnöke, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank és a Debreceni Egyetem compliance igazgatója, a Magyar Ügyvédi Kamara képviselői, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, a Wolters Kluwer tudományos tanácsadója, a PwC cégtársa, az MBH Bank ügyvezető igazgatója, az OTP Bank és a Richter Gedeon compliance szakértői. A konferencia célzottan nyitott a vállalati szektor (különösen a KKV-k), a közintézmények, jogászok, compliance szakemberek, valamint egyetemi oktatók és hallgatók számára és minden olyan érdeklődő számára, akik szeretnének részletesebb ismereteket a konferencia témáiról.

„Ez a konferencia nem pusztán előadások sora. Ez egy párbeszéd, amely alakítja és formálja a compliance jövőjét Magyarországon és hozzájárul egy felelősebb, transzparensebb gazdasági környezet kialakításához. Ajánlom mindazoknak, akik felelősségteljes döntéshozóként értik: a megfelelés nem teher, hanem lehetőség” – véli Herman Zsuzsanna.

A III. Compliance konferencia részletes programjáról, az előadók listájáról az esemény hivatalos weboldalán tájékozódhat: https://konferencia.unideb.hu/hu/compliance.

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékát itt jelezheti: https://konferencia.unideb.hu/hu/regisztracio-iii-compliance.

A regisztrációs határidő: 2025. október 6.

A konferencia szervezői szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

A konferencián való részvétellel a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagjai kreditpontokat szerezhetnek.