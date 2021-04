Egykori fideszes kerületekben anno nagyot menő cégek bukkantak fel terézvárosi tendereken

Van egy kupac vállalkozás, ami sokszor indul egymás ellen pályázatokon, és belvárosi kerületekben főleg 2014 előtt rengeteget megnyertek. De a politikai oldalváltás se tett rosszat a biznisznek.

Tavaly ősszel szúrta ki a Szabad Európa, hogy hiába váltotta a fideszes kerületvezetést Terézvárosban (VI. kerület) az ellenzéki, egy Hufer-Bau Kft. nevű építőipari cég így is nyert egy tendert. Bodnár Zoltán, a kerületi vagyonkezelő vezérigazgatója azt mondta akkor, még az előző vezetés kötötte a többéves ingatlanfelújítási keretszerződést, ez annak az utolsó pályáztatása volt. Bodnár hozzátette, a keretszerződés lejártakor új pályázatokat írnak ki.

Az új pályázatok egyikét nyílt közbeszerzésen a Gesztelyi Fivérek Kft. nyerte. A legnagyobb pályázat ezúttal is az ingatlanfelújítási volt: erre úgy kötnek keretszerződést a majdani három legjobb ajánlatot benyújtó céggel, hogy a későbbi konkrét munkákért már csak ők hárman fognak versenyezni.

Itt ugrunk át Józsefvárosba (VIII. kerület), ahol a két említett cég, a Gesztelyi Fivérek és a Hufer-Bau Kft.-k is sok pályázaton nyertek 2019 előtt (mellettük a Fauna-Duó Kft. és az EU-Line Zrt. nyert sokat). A Hufer-Bau 2019 előtt összesen nettó 660 millió forint megrendelést kapott Józsefvárostól. Utoljára egy azóta sem megtörtént addiktológiai építkezést nyertek el. A Hufer-Bau egyik rendszeres alvállalkozójának, a Jon Bau Kft.-nek 2014-ig az a Jónás Nándor volt az ügyvezetője, aki korábban Kocsis Máté akkori polgármester ellen tüntetőket inzultált egy rendezvényen.

A fent említett Fauna Duó Kft.-t Gesztelyi-Nagy György vezeti és tulajdonolja, ez is ugyanazon család tulajdonában van, mint a Gesztelyi Fivérek Kft. A Fauna-Duó még Zuglóban is nyert munkát 2014 előtt. Az EU-Line Zrt. a még Rogán Antal vezette V. kerületben kapott több munkát korábban, közel 5,5 milliárd forint értékben, de a VIII. kerületben is sikerült egy 2014-es, 1 milliárd forintos megbízásra szert tennie. Út- és járdajavítási pályázatot is nyert, Terézvárosban is indult ilyenen.

A sok említett cég sokszor egyszerre indul el különböző kerületi kiírásokon, így az említett tavaszi terézvárosi keretszerződés iránt is érdeklődést mutattak. A VI. kerületi mostani útfelújítási tenderen elindult a Gesztelyi Fivérek Kft. és az EU-Line Zrt. is. Indult még a Tállai András NAV-elnökhöz közel álló mezőkövesdi Szilvási Építő Kft. is a pályázaton. Végül a Gesztelyi Fivérek Kft. lett a befutó, ami az Opten céginformációs rendszer szerint egy ember se foglalkoztat. Bodnár Zoltán szerint

Messze a Gesztelyi Kft. ajánlata volt a legjobb.

Minden feltételnek megfelelt, megvoltak a referenciái és ez a cég vállalta a legolcsóbban az amúgy 300 millió forintos munkát (a többiek 2,5-3-szoros árat mondtak). A Szabad Európa azt írja, furcsaságnak számít, hogy ilyen nagy különbség van a pályázó cégek árajánlatai közt. Bodnár azt mondta még, nem érdekli a nyertes cég esetleges bármilyen kötődése, korábban dolgoztak már a kerületnek, nem volt panasz a munkájukra.

A Szabad Európa hozzáteszi, több más közbeszerzést is kiírt a VI. kerület mostanság, az is hamarosan kiderül, ki nyerte a két évre szóló, egymilliárd fölötti terézvárosi építési-felújítási pályázatot. Amin mellesleg a Hufer-Bau nem indult.

