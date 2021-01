A jövő generációit képzi az oktatás Netflixe a Szegedi Tudományegyetemen (x)

Több tízmillióan szereznek naprakész tudást annak az online oktatási platformnak a segítségével, amely kitölti a felsőoktatás és a vezető globális vállalatok igényei közötti űrt. A Coursera a világ legismertebb egyetemeinek és cégeinek – például a Google, az Amazon és az IBM - több ezer kurzusát kínálja, Magyarországon most már a Szegedi Tudományegyetem diákjainak teljesen ingyen.

Az SZTE egyedülálló lehetőséget biztosít minden hallgatója számára, hogy tagja legyen egy még nagyobb közösségnek is – a Coursera tanulói-közösségének. Egy-egy kurzuson való részvétel körülbelül 50 dollárba kerülne átlagosan, de az egyetem ezt átvállalja a diákoktól, így számukra térítésmentesen érhetők el a Coursera kurzusai SZTE-s hallgatóként, ami egyedülálló Magyarországon. A program indulásától 2020. novemberéig 3250 kurzusra iratkoztak be a szegedi résztvevők.

A koronavírus-járvány az egész világon átrendezte az oktatás rendszerét, ami áthelyeződött az online térbe. Azokat a felsőoktatási intézményeket is váratlanul érte a hirtelen átrendeződés, amelyeknek már a pandémia előtt is volt távoktatási programjuk. Azonban a járvány előtt is jelentős kihívás elé néztek az egyetemek, hogy olyan tudást és készségeket adjanak diákjaik kezébe, amelyek kielégítik a gyökeresen átalakuló munkaerőpiaci igényeket.

A 2012-ben alapított Coursera olyan nyílt oktatási platform, ami mind a két kihívásban segítséget nyújt az egyetemeknek, olyan online kurzusokat kínálva, amelyek a tradicionális oktatást kiegészítve és abba beillesztve naprakész tudást és jól használható készségeket adnak a fiatalok kezébe.

A Coursera népszerűségét és hatékonyságát jól mutatja, hogy már 70 milliónál is többen regisztráltak az online kurzusokat kínáló tanulási platformhoz: folyamatosan bővülő oktatási tartalommal látja el azt a több millió regisztrálót, akik a programozáson át a mesterséges intelligencián keresztül a művészetig olyan készségeket fejlesztő kurzusokat abszolválhatnak online, akár kanapéjuk kényelmében, amelyek használható naprakész tudást adnak.

Nem helyettesíteni akarjuk a tradicionális egyetemi oktatást, sokkal inkább kiegészíteni azt. Hiszünk abban, hogy az online tanulás kritikus fontosságú lesz abban, hogy megvalósuljon a megfizethető, csúcsminőségű és mindenki életébe beilleszthető oktatás

– magyarázza Anthony Tattersall, a Coursera Európa, Közel-Kelet és Afrika szekciójának alelnöke, rávilágítva arra a tendenciára, hogy ma már, a digitalizáció korában a tanulás erőteljesen feszegeti az oktatási intézmények falait.

A tanulás Netflixe

A Coursera története 2011 augusztusára nyúlik vissza, amikor is az amerikai Stanford Egyetem egyik professzora bárki számára online elérhetővé tette a gépi tanulásról szóló kurzusát, vagyis pontosan azt a tananyagot, amit a Stanford diákjai is hallgattak. Andrew Ng a YouTube-ra is feltöltötte kurzusát, amit rövid idő alatt több tízezren néztek meg. A népszerűség arra késztette Ng-ot és professzortársát, Daphne Kollert, hogy 2012-ben megalapítsák a Courserát, ami nyolc év alatt a világ legnagyobb online oktatási platformjává nőtte ki magát. Aki regisztrál, az egyebek mellett elvégezheti az amerikai John Hopkins Egyetem adattudományi intézetének egyik legnépszerűbb kurzusát, a koronavírus kontaktkutásáról szólót, vagy éppen csatlakozhat ahhoz a három milliónál is több hallgatóhoz, aki már “beiratkozott” a Yale Egyetem a jólét tudományáról szóló előadássorozatára. Lehetőség van a francia HEC Paris-ról hallgatni az innovációról és a vállalkozásról, de a Coursera platformján rendkívül népszerű az Imperial College London kreatív gondolkodásról szóló kurzusa is. A vezető egyetemek mellett olyan cégek is jelen vannak a Courserán, mint a Google, az IBM vagy az Amazon, felkínálva naprakész tudást nyújtó kurzusaikat, amelyeket elvégzésével akár könnyebben juthatnak álláshoz a fiatalok.

A magát tanulási ökoszisztémaként definiáló Courserán a 72 millió regisztrált felhasználó számára ötvennél is több cég, és több mint 150 egyetem kínál 4 ezernél is több, naprakész készségek fejlesztésére alkalmas kurzust, amelyeket a felhasználók értékelhetnek is, mint a YouTube-ra feltöltött videókat vagy a Netflixen megjelenő filmeket, sorozatokat. A kurzusok előadóit is véleményezni lehet, ahogy a felhasználók között is kialakulhat párbeszéd. Az átlagosan 4-6 hetes időtartamra tervezett kurzusok megállíthatók, egyéni tempóban is elvégezhetők, levizsgázhatunk belőlük, és bizonyítvány jár értük, ami az önéletrajzban is jól mutat.

A járvány is megmutatta, mennyire szükség van az online tanulásra

Az egy éve begyűrűzött globális koronavírus-járvány óriási igényt teremtett az online oktatásra, így nem csoda, hogy a Coursera felhasználóinak száma is megugrott. Az Anthony Tattersall által ismertetett adatok szerint 2020 márciusa óta több mint 28 millióan regisztráltak a Courserára, ami közel 280 százalékos növekedést jelent a tavalyi év ezen időszakához képest. A járvány hatása Magyarországon is tetten érhető: 81 ezer beiratkozás történt hazánkból ezen időszak alatt, ami 230 százalékkal több a tavaszi ugyanezen időszakban mérthez képest.

Az egyetemek számára nyújtott szolgáltatást, a Coursera for Campust 2019 októberében indították útnak, amikor még nem volt sejthető, hogy a pandémia egyebek mellett az egész oktatást, így az egyetemek életét is felülírja majd. Nem sokkal később azonban ez megtörtént, és a koronavírus-járvány globális begyűrűzésével a Coursera platformja hasznosnak bizonyult az egyetemek számára a pandémia hatásának csökkentésében.

Szegeden is Coursera

A járvány kezdetekor az egyetemi partnereinkkel együtt azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni az oktatási rendszert. Márciusban a partnereink összeálltak és úgy döntöttek, hogy felajánlják a kurzusaikat más egyetemek részére 2020 szeptember 30-ig. Ennek eredményeképp néhány hónap leforgása alatt 4 ezerre nőtt a Courserát használó egyetemek száma

– mondja Anthony Tattersall.

Az egyik ilyen egyetem Magyarországról és Közép-Kelet-Európából egyedüliként a Szegedi Tudományegyetem, amelynek 22 ezer hallgatója közül már közel 1500 aktívan tanul a Courserán, átlagosan 2,5 kurzust elvégezve.

„12 kara van az SZTE-nek, a 13. virtuális, ez a Coursera” – jellemzi Szakál Péter, a Szegedi Tudományegyetem oktatási igazgatója a Coursera integrálódásának mértékét az egyetemi oktatásba, amibe a platformon kínált kurzusok többféle módon illeszkedhetnek. Például úgy, hogy az oktató beépíti saját tananyagába a Coursera egyes kurzusait, vagy csak kiegészítésképp ajánlja valamelyiket diákjainak. Előfordulhat olyan is, hogy egy-egy Coursera program elvégzése beszámítható a tanulmányokba és kreditpont is jár érte, de a szegedi egyetem hallgatói számára bármikor bármelyik Coursera tananyag szabadon hozzáférhető és felhasználható, sőt egyes Coursera képzésekről a szegedi diploma mellé a külföldi intézmény (pl Facebook, IBM, Google) által kibocsátott betétlapot is szerezhetnek.

Nemcsak az SZTE hallgatói, de az egyetemre első helyen jelentkezők is lehetőséget kapnak, hogy ingyen és korlátlanul betekinthessenek a Coursera világába, és az ajánlott kurzusok elvégzésével készülhessenek a felvételire és az egyetemi tanulmányokra, például a Coursera egyik legnépszerűbb programjával, a hasznos tanulási módszereket bemutató és magyar felirattal is elérhető A tanulás tanulása című kurzussal.

Lehetőség a több lábon állásra

Olyan gyorsan változik a technológia és a munka világa, hogy az egyszer megtanult készségek és képességek nagyjából 5 év alatt elavulnak, és újak megszerzésére van szükség. Ezzel a tempóval a hagyományos oktatás nehezen tud lépést tartani, márpedig Anthony Tattersall szerint is gondolkodásmódot kell váltani. Miközben a Világgazdasági Fórum előrejelzése szerint az automatizáció hatására 85 millió munkahely szűnik meg a következő 5 évben, addig a robotizáció forradalma 97 millió új munkahelyet teremt. Azonban ezek az újonnan létesült munkahelyek félő, hogy betöltetlenek maradnak, ha nem adaptálódik az új munkaerőpiaci viszonyokhoz az oktatásról való gondolkodásmódunk.

Az egyéni tanulók és a cégek is az élethosszig tartó tanulásban kell, hogy gondolkodjanak, ahogy tesszük ezt mi is, biztosítva számukra egy olyan utat, ami lépést tud tartani a készségek változó területén. Egy fiatal számára a Coursera biztosítja a lehetőséget, hogy ’munkára kész’ készségeket fejlesszen ki azokkal a programokkal, amelyeket a top szervezetek is használnak dolgozóik fejlesztésére

– érvel a Coursera Európa, Közel-Kelet és Afrika szekciójának alelnöke, hozzátéve, hogy a Couserán olyan készségalapú bizonyítványt lehet szerezni egyebek mellett a Google vagy az IBM gyakorlatorientált kurzusainak elvégzésével, amelyek naprakész tudással és készségekkel vértezik fel a tanulókat, és ez a foglalkoztatók számára is jó jel lehet a tehetségek kiszűrésekor.