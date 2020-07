Fodor Gábor szerint a NER is pusztító, de nem diktatúra

Szerinte az ellenzéknek már tudnia kellene, ki lesz Orbán Vikor kihívója.

A Magyar Nemzetnek Fodor Gábor hosszan beszél arról, miért ítéli el a liberalizmus lejáratását. Méltatja az ideológiát, amelyről úgy véli, egyáltalán nem jelent káoszt, anarchiát, mert a rend is hangsúlyos eleme, ami azonban nem jelent rendpártiságot.

A liberális gondolatnak törvénytisztelőnek kell lennie.

Fodor Gábor a liberalizmus amerikai, európai megítélésének különbségei után a magyar helyzetet elemzi, arról beszél, miért nem liberális Gyurcsány Ferenc. Szabadelvű elemek persze a DK-nál, az MSZP-nél, a Momentumnál, az LMP-nél, de még a Fidesz gazdaságpolitikájában is fellelhetőek – teszi hozzá.

Bősz Anett, aki átvette tőle a liberálisok vezetését pártja talpon maradása miatt ült a DK-frakcióba. Azt Fodor káros kommunikációs trükknek tartja, hogy az Orbán-kormány illiberálisként, nemzetiként határozza magát.

A Fidesz ezzel diabolizálta a liberális gondolatot.

A NER nem diktatúra

Fodor önmagát az illiberális állam elszánt ellenfelének nevezi, de visszautasítja, hogy Magyarországon diktatúra lenne. Élt benne a rendszerváltás előtt, tudja, az milyen.

A fojtogató légkör, a mindent erőből megoldunk mentalitás, a barátok és üzletfelek parvenü magamutogatása pusztító, de más, mint a szovjet fegyverek árnyékában élni. Nem azért nyert a Fidesz egymás után háromszor kétharmaddal, mert diktatúra van, hanem mert nekik szavaztak bizalmat az emberek.

Szerinte az ellenzéknek már tudnia kellene, ki lesz a közös miniszterelnök-jelölt, hiszen

a választás sokkal inkább a személyek összecsapása lesz,

kormányoldal is sokkal jobban építi Orbán Viktor imázsát, mint a Fideszét. Előkerül Karácsony Gergely alkalmassága is. Fodor szerint a főpolgármestert érték a kormány és a jobboldal részéről alaptalan és méltánytalan vádak is, jár neki a türelem, de

mára eltelt annyi idő, hogy a közönség a kommunikáción túl cselekvést várjon a fővárostól.

Az interjú végén Fodor Gábor úgy véli, az ellenzéki bírálatok ellenére, a kormány kézben tudta tartani a koronavírus-járvány elleni védekezést. Sok volt a vitatható részlet, szerepet játszhatott ebben a szerencse is,

de az eredmény mégiscsak az, hogy Magyarország megúszta a járványt.

