Orbán Viktor elment egy idősotthonba, ahol nagyon furcsa dolgokat mondtak neki a tesztelésről

A miniszterelnök kirakott egy videót a Facebookra, amelyben felkereste a budapesti Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonát.

A miniszterelnököt Nagy Viktor, az intézmény vezetője fogadta. Orbán Viktor tájékozódott az otthonban folyó orvosi munkáról, ottjártakor éppen a koronavírus-teszteket végezték a gondozottakon. Eddig egyetlen fertőzöttet sem találtak az otthonban, melynek fenntartója a Magyarok Nagyasszonya női apostoli élet Társasága. Jelenleg 100, 80 évesnél idősebb ember lakik az intézményben, az átlagéletkor megközelíti a 90 évet – közölte Havasi Bertalan.

A miniszterelnököt tájékoztatták a koronavírus-tesztelési folyamatról, a különböző tesztek minőségéről, megbízhatóságáról is, mondta Havasi az MTI-nek.

Ez azért is érdekes, mert a videón látszik, amint egy férfi arról beszél a miniszterelnöknek, hogy gyorsteszteket végeznek, mert annak van csak értelme. Az elmondottak szerint a PCR-tesztek azért nem jók, mert nem mutatják ki a vírust, amíg az lappang, ezért a gyorsteszt hasznosabb.

Csakhogy ez szinte senki szerint nem így van. A PCR-teszt a vírus RNS-ét, vagyis a genetikai kódját mutatja ki. Ha nem szúrnak el valamit nagyon a mintavételnél, akkor ez a teszt megmutatja, hogy a vírus a szervezetben van-e. A baj az vele, hogy lassú és jelenleg hiány van az elvégzéséhez szükséges reágensekből. A gyorsteszt ezzel szemben az antitesteket vizsgálja a szervezetben, amelyek a vírus hatására alakulnak ki.

Az elmondottakkal ellentétben pontosan ez az, ami nem mutatja a vírust lappangási idő alatt, cserébe később hosszabb távon jelzi, ha valaki átesett a fertőzésen. Látszik, hogy egy ponton a miniszterelnök is visszakérdez, hogy az antitest-alapú tesztről beszélünk-e. Arról nem is beszélve, hogy az antitest-alapú gyorstesztek hibahatára sok teszt esetében ötven százalék is lehet, ezért sokan nem ajánlják a használatát. Legutóbb pont a WHO közölte, hogy nem lehet csak gyorstesztre alapozni.