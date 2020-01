160 millió forint adót csalt el a Mészáros és Felcut Kft.

Érdekes nevű cégre bukkant a jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók tavalyi őszi listáján a G7. A Mészáros és Felcut Kft.-től – a tartozás és a késedelem miatt – összesen több mint 440 millió forintot követelt az adóhatóság, ezzel a cég a 25. helyen állt.

Mint írják, a vicces kedvű alapítók 2017 tavaszán hozták létre a kft.-t Gyömrőn, amelynek papíron főtevékenysége a vegyes termékkörű nagykereskedelem, de papíron foglalkoznak mindenféle közúti gépjármű adásvételével, illetve mezőgazdasági termékek, építési anyagok, bútorok, háztartási áruk, de még hajó és repülőgép nagykereskedelmével is.

A jelek szerint Mészáros Lőrinccel semmilyen kapcsolatban nem álló cég tényleges működéséről ugyanakkor semmit nem tudni, eddig ugyanis egyik évben sem számolt be a tevékenységéről és úgy tűnik, adóbevallást sem adott le. A Mészáros & Felcut Kft. több mint 156 millió forint adót nem fizetett be, és mivel az adóhiány után mulasztási és adóbírságot is ki lehet szabni, amit a NAV meg is tett, a cégtől követelt összeg meghaladja a 443 millió forintot.

A G7 kereste a céget, illetve annak ügyvezetőjét a kérdéseivel, például, hogy mivel foglalkoztak az elmúlt három évben, de nem kaptak választ. A cég az alapítás óta már tulajdonost cserélt, de a hírportál az alapítóval sem tudott beszélni. Az kiderült a cégbíróságra leadott papírok szerint, hogy igen olcsón cserélt gazdát a cég: a kft.-t 3 millió forintos törzstőkével alapították, de a vevő csak 300 ezer forintot fizetett érte.

