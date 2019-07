Horváth Ildikó: Egyre többen térnek vissza az egészségügybe

A Magyar Nemzetnek adott interjút Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár, akit többek között az egészségügyi szakmát tanuló fiataloknak biztosított ösztöndíjakról kérdezték. Mint mondta:

Azt látjuk, hogy a több irányból érkező, de egyfelé mutató intézkedésekkel valóban megállt az egészségügyben a 2010-es évek elejéig tapasztalható létszámcsökkenés. Sőt, megfordult a trend és kezdenek többen visszatérni, illetve elhelyezkedni az ágazatban. Hatezerrel több orvos praktizál hazánkban most, mint 2010-ben. Ez a tendencia többek között a jelentős bérfejlesztéseknek, a lakhatási lehetőségeknek és a látványos műszerpark-fejlesztéseknek is köszönhető, utóbbi is évek óta, ütemezetten zajlik vidéken és a fővárosban is.