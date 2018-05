Több tucat tünt vittek el a rendőrök a Kossuth térről

Ma is vezérét keresi a tüntető tömeg a Kossuth téren

Körülbelül 20-25 embert küldtek, illetve vittek el a Kossuth térről kedd hajnalban a rendőrök a Kettős Mérce élő Facebook-videója szerint. A rendőrök a tüntetőket reggel 6 óra körül felszólították a távozásra, majd egyesével kikísérték őket, volt, akit felkaptak és úgy vittek ki a helyszínről. A 444.hu cikke szerint Orbán Viktor konvoja végignézte, hogyan a tüntetőket eltávolítják a térről.

A Parlament előtt még körülbelül 20-25 tüntető lehetett kedd hajnalban, akik tegnap este érkeztek, hogy megakadályozzák a kordonok felállítását. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, az Országgyűlés alakuló ülésánek napján teljesen lezárják a Kossuth teret, a gyülekezési joggal csak az jelentős méretű, elzárt területen kívül élhetnek az állampolgárok.

A tegnapi élőlánc olyannyira létszámmal állt fel, hogy nem is érték körbe a területet, később a ligetvédők érkeztek meg partiszekerükkel, de a rendőrök és az újságírók még így is többen voltak a téren, mint a tüntetők. Most a Parlament előtt maradt demonstrálók ellen indulhat rendőri akció:

Kitartanak a Kossuth téren, a rendőrség akcióra készül. Élőben a Mércén! Közzétette: Mérce – 2018. május 7.

Kedd délelőtt 10 órakor kezdődik a Civil Ellenzéki Kerekasztal tüntetése, 18 órakor pedig jön a Mi vagyunk a többség nagytüntetése a parlament előtt.

A Jobbik múlt héten jelentette be, hogy képviselőik lebontják a kordonokat, Hadházy Ákos, az LMP leköszönő társelnöke pedig hétfőn közölte, hogy csatlakozik a kordonbontáshoz. Utoljára a Fidesz-frakció bontott kordont 2007-ben.