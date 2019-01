Vége a fellendülésnek: befékezhet a világgazdaság

A PwC előrejelzése szerint a globális gazdaság egésze lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a G7 országokban hosszú távon visszaáll az átlagos növekedési ütem. Várhatóan mérséklődik Amerika és Kína növekedése, India pedig a következő évtizedekben tovább javíthatja helyezését a globális GDP-tabellán.

Theresa May: Már valószínűbb, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad

A tanácsadó cég szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az USA-ban a költségvetési ösztönző intézkedéseknek köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Az előrejelzés szerint az Egyesült Államok növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.

Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jóllehet a kínai kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, de az amerikai vámok hatása, illetve az adósságszintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg valamelyest mérséklődni fog.

Emelkedhetnek a bérek

A fejlett gazdaságok munkaerőpiacai várhatóan továbbra is szűkülni fognak, a munkanélküliség pedig a munkahelyteremtés lassulása mellett is tovább fog csökkenni. Mindez a bérek emelkedését eredményezi. Az előrejelzések szerint 2019-ben valamelyest tovább csökken a munkanélküliség az Egyesült Államokban és Németországban, ahol a munkahelyteremtés továbbra is jelentős mértékű.

Az elmúlt évben a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban mintegy 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaink szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődni fog, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliségi ráta el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítunk, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik – mondta Polacsek Csaba, a PwC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa.

India az élre tör

Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista ötödik helyéről a hetedik helyre fogja kényszeríteni. A PwC prognózisa szerint 2019-ben a reál GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában 7,6%-kal fog növekedni.

„India a világ leggyorsabban növekvő, óriási népességű, kedvező demográfiai jellemzőkkel és az egy főre jutó GDP alacsony kezdeti szintje miatt gyors felzárkózási potenciállal rendelkező meghatározó gazdasága. Ez a következő évtizedekben minden bizonnyal tovább fogja javítani helyezését a globális GDP-tabellán. Eddig az Egyesült Királyság és Franciaország rendszerint felváltva mondhatta magáénak a nagyobb gazdaságot, az Egyesült Királyság 2018-ban, majd 2019-ben ismételten visszafogott növekedése azonban valószínűleg Franciaország javára fogja billenteni a mérleg nyelvét. Ennek fontos tényezője a fonttal szemben viszonylag erős euró” – foglalta össze Polacsek Csaba.

Kiemelt fotó: iStockphoto