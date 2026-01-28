akkumulátorhulladékdongwhahatárérték túllépéskörnyezethasználati engedély meghosszabbítása
A szlovén akkuhulladék-feldolgozótól megmenekültek, a koreaiaknak zöld utat adott a hatóság

Mihalicz Csilla
2026. 01. 28. 06:00
A Pest megyei Sóskút ötödik éve tartó küzdelmének története közelkép a hazai „zöld átállás” rögvalóságáról.

Amikor a 3700 lelkes Sóskút kiváló aranykorona-értékű földjeire 2020 januárjában bejelentkezett a dél-koreai Dongwha cégcsoport magyarországi vállalata az elektrolitgyártás tervével, a település polgármestere és akkori vezetése pénzt szimatolt, veszélyt nem.

Hogy itt mit fognak gyártani, nem tudom, de valószínűleg nagy mennyiségben gyártják a Samsungnak

érvelt a cég mellett a polgármester, König Ferenc a képviselő-testület ülésén.

A falu akkori vezetése a határban levő termőföldeket – a magántulajdonosokkal együttműködve – ipari parki területként fölkínálva a nagy áttörést várta a dél-koreai cégtől. Azt, hogy hozza majd magával a többi befektetőt is, és vele a pénzt, amit évek óta remélt néhány földtulajdonos és az értékesítésből ugyancsak részesedő önkormányzat. Egy képviselő akadt, aki felvetette az akkumulátorgyártás környezeti hatását, illetve hogy nem ártana a lakosságot tájékoztatni, amire az akkor már csaknem húsz éve regnáló König azt felelte, az üzemnek minden környezetvédelmi feltételnek meg kell felelnie. „A homokbányából származó szálló por több kárt okoz, mint a többi cég, ezt valószínűsítem” – tette hozzá.

A sóskútiak még semmiről nem tudtak 2020. július 13-án, amikor a polgármester az önkormányzat nevében írásos nyilatkozatot tett, hogy a Dongwha beruházása („elektrolit termékeknek lítium-ion akkumulátorokhoz történő gyártása”) a helyi szabályozás szerint nem ütközik akadályba, illetve tilalomba, és az önkormányzat nem gördít akadályt a beruházás megvalósítása elé, sőt minden „szükséges segítséget” megad hozzá.

