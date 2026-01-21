Megszületett a bérmegállapodás a BKV-nál, ekkora lesz az emelés 2026-ban

Megszületett a megállapodás a BKV vezetése és a szakszervezetek között a 2026-os bérfejlesztésről, így idén összességében 9,2 százalékkal emelkednek a társaság munkavállalóinak bérei – közölték szerdán.

A megállapodás alapján az alapbérek egységesen 8 százalékkal nőnek, míg a fennmaradó rész a különböző juttatási elemek emelését szolgálja.

A bérmegállapodás értelmében a 2026-os évben megvalósuló 9,2 százalékos bérnövekedésből 8 százalék – de munkavállalónként legalább 40.000 forint – egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg. A fennmaradó összeget többek között a Budapest‑pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok emelésére fordítják.

Így nőttek a BKV-bérek 2022 óta

Az idei béremelés illeszkedik a BKV-nál évek óta következetesen megvalósított bérfejlesztési folyamathoz, valamint a Főváros Budapest‑család koncepciójához, amelynek célja, hogy a város működtetéséért dolgozók munkáját anyagi és egyéb formában is elismerje.

Hozzátették, hogy a folyamatos béremelések eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékos keresetnövekedés valósult meg a BKV-nál, összhangban a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott, öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekkel. 2022 óta átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési vállalatnál.

A 2026-ra vonatkozó bérmegállapodás az év elejétől lép hatályba, így a munkavállalók már a januári bérüket is az emelt összegek szerint kapják meg.