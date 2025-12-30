„Leszoktatták az embereket a munkáról” – miért vergődött a hazai mezőgazdaság 2025-ben?

Míg korábban voltak olyan évek, amikor a hazai mezőgazdaság teljesítménye némileg ellensúlyozni tudta a gyengébb GDP-adatokat, mostanra az ágazat a „nem növekedéshez” járul hozzá. Utánajártunk, milyen átmeneti és strukturális okok állnak a mögött, hogy az agrárium is rossz bőrben van.

Súlytalanná vált az agrárium a nemzetgazdaságon belül. Miközben a kibocsátása nőtt, a GDP-t mégis lefelé húzta.

A magyar gazdák döntő többsége, még ha akarná, sem tudná öntözni a földjét, mert az ehhez szükséges infrastruktúra használhatatlan. Eközben a főszezonban egyre súlyosabb károkat okoz az aszály. A kukorica mint haszonnövény létjogosultsága több országrészben megkérdőjeleződött.

Az elmúlt két évtizedben körülbelül 8 ezer milliárd forintnyi EU-támogatás áramlott az ágazatba, ám az adottságokhoz képest még sincs nyoma érdemi fejlődésnek. Sőt, inkább visszalépést látni a magasabb hozzáadott értékű termékek termelésénél.

A lengyel mezőgazdaság komoly előnybe került a magyarral szemben, éves szinten körülbelül ugyanakkora növekedést produkál, mint amekkora a teljes hazai agrárium.

