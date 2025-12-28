Miért torpant meg világszerte az elektromos autók gyártása?

2025-ben látványos fordulat történt az autóipari elektromos átállásban, miután a gyártók sorra átírták az elektromos autók gyártására vonatkozó terveiket, ráadásul a politika is elkezdte lazítani a korábban kőbe vésettnek hitt szabályokat – írja vasárnapi elemzésében a portfolio.hu.

A portál siet leszögezni: a cégek nem engedték el az elektrifikációt, hanem a korábbi „EV-only” narratívát felváltotta egy pragmatikusabb, több átmeneti technológiára épülő megközelítés.

Az idei év megmutatta, hogy a korábbi elképzelések és a realitás között egyelőre jelentős szakadék tátong, így aztán a nyugati autógyártók 2020–2023 között meghirdetett elektromos offenzívája lassan átalakult:

előtérbe kerültek a hibridek,

visszavágták a tisztán elektromos autókra vonatkozó terveket,

újragondolták az ezekhez kapcsolódó beruházásokat,

valamint a politika is rájött, hogy lazítani kell a szigorú szabályozáson.

Mindennek a legfőbb oka, hogy a kereslet számos kulcspiacon nem úgy alakult, ahogy azt a gyártók és a politikusok korábban modellezték. A relatíve magas árak, az infrastruktúra hiányosságai, a villamosenergia-költségek, a támogatások körüli bizonytalanság és a kínai verseny egyszerre rontották a képletet

– írja a portfolio.hu, amely felidézi: az ACEA adatai szerint január és november között az elektromos autók piaci részesedése az Európai Unióban 17 százalék volt, miközben az unió klímacéljainak eléréséhez 25 százalék környékén kellene lennie az átállás jelenlegi pontján.

Mivel az európai, amerikai, japán és a dél-koreai gyártók egyöntetűen visszavágták az idén az elektromos autók gyártására vonatkozó terveiket, így globális trendről beszélhetünk. A portfolio.hu cikke részletesen ismerteti a legfontosabb világmárkák gyártóinak konkrét lépéseit és jövőbeli terveit.

A portál úgy értékeli, 2025 nagy üzenete összességében nem az, hogy teljesen lefújták volna az elektromos átállást, hanem a piaci realitásokhoz igazodva egy erős átütemezés történik mind a gyártói, mind a politikai oldalon. Az idei év megmutatta, hogy az átállás tempóját nem a céldátumok, hanem a fizetőképes kereslet, az infrastruktúra és a teljes költség határozza meg. Azt jósolják, hogy az elektromos átállás a következő években inkább hosszabb, konfliktusos átmenet lesz: folytatódik az elektrifikáció, de jobban szétszálazódik régiókra, jövedelmi csoportokra és szegmensekre.