Ma már ugyanolyan egyszerű adományozni, mint venni egy kávét

Mindenki látja, a világban a fejlődés nem áll meg, így van ez a fizetések módjával is. Régen kizárólag készpénzzel fizettünk, aztán „bedugós kártyával”, aztán már csak hozzáérintettük a terminálhoz, manapság – részben a pandémia következtében –pedig már a kártyánkat se vesszük elő, elég, ha az okostelefonunk, okosóránk nálunk van.

Ez, ha belegondolunk, nem csak azt határozza meg, hogyan fizetünk bizonyos termékekért a pénztáraknál, hanem számos más vásárlási szituációra is hatással van. Így, ha adakozunk, ma már ritkán töltünk ki egy csekket, megyünk el a postára vagy egy bankfiókba. Készpénz is jóval ritkábban van nálunk manapság, a fiatalabb generációknak pedig még alacsonyabb a hajlandósága használni.

Helyette egyre inkább a digitális fizetési megoldások kerülnek előtérbe, mivel kényelmesebbek, gyorsabbak és biztonságosabbak is. Eleinte ez alatt a netbankokat, mobilbankokokat értettük, amelyeken keresztül utalhattunk a nekünk kedves szervezetnek.

Ez sok szempontból nagy előrelépést jelentett a korábbiakhoz képest, hiszen az ember impulzívabb módon tud adakozni, szinte azonnal reagálhat egy adományozói felhívásra. Másrészt a szervezet életét is megkönnyítette, csökkentette az adminisztratív terheiket, hiszen a digitális rendszerek automatizáltak több folyamatot, így a hosszadalmas nyugtázást illetve az akár többnapos elszámolást is.

Ma már azonban a digitális fizetési lehetőségek alatt már nem csak a webbankokon, mobilappokon keresztüli utalásokat értjük.

Biztos sokan szembesültek olyan lehetőséggel, mikor a gyűjtést végző szervezet munkatársai vagy önkéntesei POS-terminálokkal voltak felszerelkezve, hogy miként egy boltban fizetünk, úgy tudjunk adakozni is. Még a netbankba se kell belépni, még azt a pár kattintást, gombnyomást is meg lehet spórolni.

A hagyományos kártyás fizetési technológia esetén a gyűjtést végző szervezetnek POS-terminállal kellett rendelkezni, egy nagyobb rendezvényen akár többel is. Ráadásul a terminálnak költsége is volt, valamint figyelni kellett arra, hogy ne merüljön le, azaz elem vagy kábel szükséges hozzá.

2025-től viszont egy, az adományozás területét komoly mértékben megkönnyítő megoldás is megnyílt: iOS-re és Androidra is elérhető már az a technológia, alkalmazás, amellyel egy NFC-képes telefon, tablet fizetési terminállá alakítható. Az úgynevezett Tap on Phone megoldás az, mikor egy telefon, amivel fizetni eddig is tudtunk, az idei évtől már terminál, „kassza” is lehet bankkártyákhoz, mobiltelefonokhoz, okosórákhoz. A technológia népszerűségét jelzi, hogy kevesebb mint egy év alatt körülbelül 11 ezer Tap on Phone került használatba Magyarországon.

Különösen hasznos lehet ez a megoldás utcai adománygyűjtéskor, rendezvényeken, iskolákban, templomokban vagy olyan gyűjtőpontokon, ahol a hagyományos terminálok használata nehézkesebb.

Az adakozónak és a civil szervezeteknek is könnyebb ma

Így mára oda jutottunk, hogy az adakozás, és adomány fogadása is jóval egyszerűbb lett, mint akár pár éve volt. Ha az ember szembesül valamilyen problémával, krízissel, akkor azonnal, impulzív módon tud adományozni, azt érezheti, hogy „ma is tettem valami jót”.

A segítő szervezet ma minden korábbinál könnyebben el tudja fogadni az adományt, nem marad le arról, hogy bár valaki nagyon szívesen segített volna, mire oda jutna, a szándék már elveszik.

A két fél között ráadásul nagyobb lehet ma a bizalom, mint korábban. Régebben rendezvényeken, utcákon néha csak egy dobozba, perselybe várták a gyűjtést szervezők az adományt, ma viszont a digitális lehetőségekkel pontosan tudhatjuk, kinek fizetünk.

Mivel könnyebb segíteni, nem kizárt, hogy az emberek mindennapjaiba is jobban illeszkedik majd az adakozás. Nem kell külön megszervezni, nem kell elmenni valahova, kitölteni valamit, pár gombnyomással, vagy a telefonunk feltartásával is lehetséges a támogatás. Ami viszont azt jelenti, hogy a szervezetek is jóval könnyebben és több helyen tudnak jelen lenni, adományt gyűjteni.