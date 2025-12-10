mávmávplusz appokoskedvezményvonatjegy
Érkezik az új okoskedvezmény: mínusz 15% annak, aki a MÁVPlusz appban vesz jegyet vonatra vagy buszra

2025. 12. 10. 13:14
Péntektől él az új, 15 százalékos kedvezmény, de csak a MÁVPlusz appban vásárolt jegyekre. A bérletekre nem, mert azok eleve kedvezményesek.

Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál – írja a vasúttársaság közleményében.

Az okoseszközökre letölthető, új MÁVPlusz alkalmazással vásárolt

  • belföldi helyközi buszjegyekre,
  • vonatjegyekre és helyjegyekre
  • mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%, már nemcsak vonatra, hanem buszra is, függetlenül a vásárlás időpontjától – tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.

A vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek a tarifareformnak köszönhetően már évek óta kedvezményes áron vásárolhatók – a diákok esetében további 90 százalékos kedvezmény mellett – , így már a korábbi kedvezménytípus sem vonatkozott rájuk. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik,

  • a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A MÁV indoklása alapján a korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással, a „készlet erejéig”. Most, mint írták, ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztják el:

  • akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt félmillósra duzzadt számú MÁVplusz-appletöltők egységesen és garantáltan 15% kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket, utazzanak akár közúton vagy vasúton.

A MÁV-csoport célja az volt, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra szeretteik felé. A kedvezmény kizárólag a 10 vállalás keretében bevezetett új applikációban érhető el, méghozzá december 12-étől, péntektől.

Az alkalmazás itt érhető el.

Pár napja írtunk róla, hogy a MÁV eltörölné az okosjegykedvezményt – akkor ezt a MÁV cáfolta azzal, hogy az okosjegy nevű kedvezménytípus csak átalakul, a helyét másik kedvezmény veszi át majd.

Kapcsolódó
Cáfolja a MÁV, hogy eltörölné a legnépszerűbb kedvezményét
Eddig aki előre megvásárolta az utazásához szükséges jegyét (okosjegy), akár 40 százalékot is megtakaríthatott.

